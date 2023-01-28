Jackson Muleka 1 dakika durmadı

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Jackson Muleka, dün akşam takımının en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Bu sezon 17'nci lig maçında sahaya çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, özellikle ilk yarıda çok çalışkandı. 36'da Aboubakar'ın attığı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün asistini yapan Muleka, özellikle Cenk Tosun ve Kamerunlu yıldızı topla buluşturmak için büyük çaba harcadı. Jackson Muleka ikinci yarıda yorgunluk belirtileri gösterince 75'te yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.