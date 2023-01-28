Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Galibiyet serimizi sürdürmek adına Alanyaspor'u da yenmek önemliydi. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bu sebeple dikkatli olmak zorundaydık. Oyuncularım iyi bir performans sergilediler. Doğru oynadık. Çalıştığımız taktiği sahada da gösterdik" dedi. Güneş, Cenk Tosun'un 2 gol atmasına sevindiğini belirtip "O bizim için çok önemli. Aboubakar aramıza yeni katıldı. İlerleyen maçlarda daha etkili olacak. Muleka gayretliydi. O da toparlayacak" diye konuştu. 3 kritik kurtarış yapan kaleci Mert Günok'u da tebrik etti.