Haberler Beşiktaş Doğru oynadık

Doğru oynadık

Güneş: Baştan sona kadar doğru futbol oynadık. 3 gol attık daha fazla olabilirdi. Keyifli bir maç oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Doğru oynadık
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Galibiyet serimizi sürdürmek adına Alanyaspor'u da yenmek önemliydi. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bu sebeple dikkatli olmak zorundaydık. Oyuncularım iyi bir performans sergilediler. Doğru oynadık. Çalıştığımız taktiği sahada da gösterdik" dedi. Güneş, Cenk Tosun'un 2 gol atmasına sevindiğini belirtip "O bizim için çok önemli. Aboubakar aramıza yeni katıldı. İlerleyen maçlarda daha etkili olacak. Muleka gayretliydi. O da toparlayacak" diye konuştu. 3 kritik kurtarış yapan kaleci Mert Günok'u da tebrik etti.
DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi 15 futbolcusu belli oldu! O isim listede yer almadı...
Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz istenmeyen gelin iddiasına ilk kez yanıt verdi! “Ailevi sorunlarımız...”
Arda Güler bombası! Dünya devi devrede
Fırtına'nın hedefi 3 puan! İşte Avcı'nın Hatay maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..."
Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..." Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..." 07:41
Kanarya yeni orta sahasını buldu! Kanarya yeni orta sahasını buldu! 01:25
Efes uzatmada yıkıldı: 111-114 Efes uzatmada yıkıldı: 111-114 01:23
F.Bahçe ve G.Saray Hırvat yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray Hırvat yıldızın peşinde! 01:19
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:18
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:18
Daha Eski
Manchester City Arsenal'i eledi! Manchester City Arsenal'i eledi! 01:14
Manchester City Arsenal'i eledi! Manchester City Arsenal'i eledi! 01:14
Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti! Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti! 01:13
Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" 01:13
Şenol Güneş'ten Salih Uçan açıklaması! Sakatlığı... Şenol Güneş'ten Salih Uçan açıklaması! Sakatlığı... 01:12
Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı! Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı! 01:12