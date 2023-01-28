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Dele Alli ıslıktan alkışa

Tribünlerin etkisiz futbolu nedeniyle ıslıkladığı Dele Alli, dün akşam ise ayakta alkışlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Dele Alli ıslıktan alkışa

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Dele Alli, ligde 6 maç sonra 11 kişilik kadroda yer bulurken; özlenen performansını da sergiledi. Şenol Güneş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor maçının başlangıç kadrosunda yer alan ve daha sonra oynanan 6 karşılaşmada görev vermediği Dele Alli'yi, cezalı Redmond'ın yokluğunda orta sahada görevlendirdi. Son dönemde Şenol Güneş'in verdiği şansı iyi kullanamayan ve etkisiz performansı nedeniyle tribünlerin oyundan çıkarken protesto ettiği İngiliz oyuncu; Alanyaspor önünde istekli oyunu ve çalışkanlığıyla bu kez alkış almayı başardı.

İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Gecenin en istekli isimlerinden Dele Alli, bu performansını bir de golle süsledi. Bu sezon ligdeki 2. golünü atan İngiliz yıldız, Alanya savunmasının hatasını affetmedi ve takipçiliği sayesinde takımının 3. golünü atan isim oldu.

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