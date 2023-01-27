Haberler Beşiktaş Kartal seride 5. galibiyeti istiyor! İşte Güneş'in Alanyaspor maçı 11'i

Kartal seride 5. galibiyeti istiyor! İşte Güneş'in Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, G.Saray maçından bu yana kaybetmiyor. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp birinde berabere kalan siyah-beyazlılar, A. Demirspor, Kasımpaşa, Konya ve Kayseri'yi yenerek üst üste 4 kez galip geldi. Güneş ve öğrencileri Alanyaspor'u da yenerek seriyi 5 maça çıkartmak hedefinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Kartal seride 5. galibiyeti istiyor! İşte Güneş'in Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, G.Saray maçından bu yana kaybetmiyor. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp birinde berabere kalan siyah-beyazlılar, A. Demirspor, Kasımpaşa, Konya ve Kayseri'yi yenerek üst üste 4 kez galip geldi. Güneş ve öğrencileri Alanyaspor'u da yenerek seriyi 5 maça çıkartmak hedefinde.

Beşiktaş, Alanyaspor maçına eksik bir kadro ile çıkacak. Kayseri maçında kırmızı kart gören Roiser, 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Saiss ve Redmond, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Josef de Souza ile antrenmanların sadece bir bölümüne katılan Ghezzal da maç kadrosunda olmayacak diğer iki isim. Teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transfer Aboubakar'ı bugün ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk, Dele Alli, N'Koudou, Aboubakar.

Alanyaspor: Runnarsson, Furkan, Fatih, Fer, Ferhat, Lusamba, Umut, Yusuf, Efecan, Efkan, A. Hassan.

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