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Quagliata kapışması

Beşiktaş 22 yaşındaki solak İtalyan yıldız Giacomo Quagliata için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışıyor. Avrupa kulüpleri de oyuncunun peşinde

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Quagliata kapışması

Beşiktaş ve F.Bahçe kıyasıya transfer yarışına girdi. Her iki kulübün de bir sol bek transferi yapmak istediği biliniyor. İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Beşiktaş ve F.Bahçe, Giacomo Quagliata'nın peşine düştü. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Cremonese, Serie A'dan düşmemek için mücadele ediyor. Buna karşın, Quagliata'nın performansı dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki yaz transfer sezonunda olduğu çeşitli kulüplerin radarına girdi. Her şeyden önce, Genoa girişimde bulunmaya hazır. Ayrıca, yabancı ülkelerden de oyuncuya ilgi var. Quagliata her durumda transfer piyasasının gözdesi durumunda."

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Palermo doğumlu olan 1.80 boyundaki İtalyan futbolcu, sol bek mevkii dışında orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Bu sezon başında Heracles'ten Cremonese'ye transfer edilen Quagliata, yeni takımında 16 resmi maçta forma giydi. İtalyan yıldız bu periyotta rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.

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