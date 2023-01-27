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Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut'a dair, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç açıklamalarda bulundu. Koç yaptığı konuşmada, Onur Bulut'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un talip olduğu açıkladı. İşte transferin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 14:23
Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, bu sezon asıl motivasyonlarının Ziraat Türkiye Kupası olduğunu, burada finale çıkıp kupayı almayı hedeflediklerini belirtti.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştiklerini anımsatarak, geçtiğimiz sezon olduğu gibi sarı-lacivertli takımı İstanbul'da yenerek yarı finale yükselmek istediklerini kaydetti.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kayserispor'un iyi bir futbol oynadığını ve her maçta takımlarına güvendiklerini aktaran Koç, şöyle devam etti:

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl final oynamış bir takım olarak, finalin altında kalacak her eleme bizim için bir başarı olmayacaktır. Bizin için başarı, final oynayıp kupayı almak olacaktır. Kupada Fenerbahçe rakibimiz oldu. Büyük bir camia. Gerçekten zor bir deplasman. Fenerbahçe'nin kadro derinliği ve taraftar desteğini düşünecek olursak bizim için zor bir maç olacak. Geçtiğimiz yıl yine Fenerbahçe ile elemede eşleşmiş ve son dakikalarda Ramazan Civelek'in attığı golle kazanıp üst tura çıkmıştık. Bu yıl da aynı motivasyonla İstanbul'a gideceğiz. Amacımız, Fenerbahçe'yi elemek ve bir üst tura çıkmak. Finale kadar da burada mücadele etmek istiyoruz. Çünkü Kayserispor'un ligdeki yeri rahat, düşme gibi bir kaygımız yok. Şampiyon olabilecek bir puan avantajımız yok. Bu yüzden büyük motivasyonumuz kupada. Umarım kupada final oynar, kupayı alırız."

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE EYÜPSPOR'UN İLGİSİ VAR"
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Onur Bulut ile görüşmelerin devam ettiğini, kulüp olarak tekliflerini ilettiklerini belirten Koç, "Onur Bulut yıl sonuna kadar sözleşmeli futbolcumuz.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kendisine sözleşme uzatmak için bir teklifte bulunduk.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Onun da bir teklifi var.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Önümüzdeki yılarda denk bütçe oluşturmak açısından futbolculara vereceğimiz ücretleri belirledik. Bu tavanın üzerine de çıkmayı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Koç, resmi bir teklif gelmese de Onur Bulut'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un ilgisinin olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Geçtiğimiz yıllarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu ödemeleri artık mevcut kurla kulüplerin işini görmüyor.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ekonomik manada bir darboğazda olduğunu bütün kulüpler anlatıyor.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Belirlediğimiz tavanın üzerindeki anlaşmalara maalesef 'evet' diyemiyoruz.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bu yüzde halen Onur'la anlaşmış değiliz.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sezon sonuna kadar Onur futbolcumuz.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Eğer devre arasında beklediğimiz ölçüde bir teklifi onaylarsak kendisini uğurlar yeni takımında başarılar dileriz.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bunun aksi bir durumda çok problem yok.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Onur yıl sonuna kadar futbolcumuzdur.

Onur Bulut için resmi transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Onu kadroda görmek bizim için büyük bir kazanım.

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