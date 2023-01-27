Haberler Beşiktaş Mert Günok Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Dele Alli'nin golüne sevindim"

Mert Günok Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Dele Alli'nin golüne sevindim"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Milli eldiven, "Dele Alli'nin golüne ve iyi oynamasına çok sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 22:36
Mert Günok Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Dele Alli'nin golüne sevindim"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlıların deneyimli kalecisi Mert Günok, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Günok, "Dele Alli'nin golüne ve iyi oynamasına çok sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var. Taraftarlar, istekli olduğumuzu görünce, şampiyonluğa inançları artıyor. Biz iyi yoldayız. Coşkulu ve iyi oyunumuzu sürdürürsek, şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Devre arasında da güzel konuşmalar oldu. Herkes ne kadar inançlı olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

DİĞER
İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı estetiğin dibine vurdu! 'Komple yüz nakli' Tanımak imkansız...
Ateş Kuşları yeniden sokağa döndü: “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer”
Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı!
Penaltı kararı VAR'dan döndü! İşte o an
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Cenk Tosun rekor kırdı!
Cenk Tosun: Çocukluğumdan beri...
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?
Doğalgaza indirim mi geldi, yüzde kaç, faturaya yansıyacak mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Cenk Tosun rekor kırdı! Beşiktaş'ta Cenk Tosun rekor kırdı! 22:58
Cenk Tosun: Çocukluğumdan beri... Cenk Tosun: Çocukluğumdan beri... 22:49
Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" 22:49
Dele Alli'den galibiyet yorumu! Dele Alli'den galibiyet yorumu! 22:48
"Dele Alli'nin golüne sevindim" "Dele Alli'nin golüne sevindim" 22:35
Göztepe evinde kazandı Göztepe evinde kazandı 22:34
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Salih Uçan açıklaması! Sakatlığı... Şenol Güneş'ten Salih Uçan açıklaması! Sakatlığı... 22:30
Baskonia - A. Efes | CANLI Baskonia - A. Efes | CANLI 22:27
Güneş Beşiktaş ile 125. galibiyetini aldı Güneş Beşiktaş ile 125. galibiyetini aldı 22:14
Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park’ta Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park’ta 22:10
Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı! Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı! 21:58
Penaltı kararı VAR'dan döndü! İşte o an Penaltı kararı VAR'dan döndü! İşte o an 21:36