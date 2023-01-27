Mert Günok Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Dele Alli'nin golüne sevindim"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlıların deneyimli kalecisi Mert Günok, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Günok, "Dele Alli'nin golüne ve iyi oynamasına çok sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var. Taraftarlar, istekli olduğumuzu görünce, şampiyonluğa inançları artıyor. Biz iyi yoldayız. Coşkulu ve iyi oyunumuzu sürdürürsek, şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Devre arasında da güzel konuşmalar oldu. Herkes ne kadar inançlı olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.