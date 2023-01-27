Haberler Beşiktaş Borini için bastırıyor

Borini için bastırıyor

Siyah-beyazlılar, kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mevkiye Ryan Babel etkisi yaratacak bir isim arayan Beşiktaş, Karagümrük'te mükemmel bir sezon geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabio Borini için temas kurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Borini için bastırıyor

Siyah-beyazlılar, kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mevkiye Ryan Babel etkisi yaratacak bir isim arayan Beşiktaş, Karagümrük'te mükemmel bir sezon geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabio Borini için temas kurdu. Serie A takımlarından Verona'nın da istediği 31 yaşındaki oyuncuyu Başkan Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan bizzat istedi. 1.5 milyon euro + futbolcu takası önerilirken, Hurma'nın "Sezon sonuna bırakmayı düşünmüyoruz" açıklaması üzerine rakamın artırılmasına karar verildi.

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Borini, 63 maçta 28 gol ve 13 asistle toplam 41 gole direkt katkı yaptı.

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