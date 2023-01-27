Beşiktaş'tan transferde Hakim Ziyech bombası! Temaslar başlıyor

ADA'DAN DA ÇOK İSTEYEN VAR

Hürriyet'in haberine göre, Ziyech'in durumunu yakından takip eden ve menajeri ile iletişime geçen Beşiktaş kiralamak için de Chelsea ile görüşmelere başlayacak. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı final gören 29 yaşındaki yıldızı Kartal'ın dışında kadrosuna katmak sıraya giren çok takım var.