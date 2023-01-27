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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine son olarak Sevilla forması giyen Thomas Delaney gelmişti. İspanyol basını oyuncu için istenen rakamı ve Kartal'ın bu transferdeki rakiplerini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:01
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

Ara transfer dönemine girilmesiyle Süper Lig ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş da kadrosuna takviye yapmak için listesini hazırladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın gündemine gelen son isim Thomas Delaney olmuştu. Sevilla forması giyen Danimarkalı yıldız için istenen rakam netleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sevilla, Delaney için 3-4 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Kopenhag ve Hoffenheim'ın da istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

Sevilla ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan tecrübeli orta saha bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken skor üretemedi.

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