BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Thomas Delaney'in bonservisi belli oldu!

Ara transfer dönemine girilmesiyle Süper Lig ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş da kadrosuna takviye yapmak için listesini hazırladı.
Ara transfer dönemine girilmesiyle Süper Lig ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş da kadrosuna takviye yapmak için listesini hazırladı.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın gündemine gelen son isim Thomas Delaney olmuştu. Sevilla forması giyen Danimarkalı yıldız için istenen rakam netleşti.
31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Kopenhag ve Hoffenheim'ın da istediği aktarıldı.
Sevilla ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan tecrübeli orta saha bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken skor üretemedi.