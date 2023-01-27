BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Ara transfer döneminde kulüpler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Ara transfer döneminde kulüpler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş da eksik mevkilerine takviye yapmak istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kanat mevkisini güçlendirmek istiyor.
Siyah-beyazlılar, bu bölge için hedef olarak Karagümrük forması giyen Borini'yi seçmişti.
Transferde yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Bu mevkiye Ryan Babel etkisi yaratacak bir isim arayan Beşiktaş, Karagümrük'te mükemmel bir sezon geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabio Borini için temas kurdu.
Serie A takımlarından Verona'nın da istediği 31 yaşındaki oyuncuyu Başkan Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan bizzat istedi.
1.5 milyon euro + futbolcu takası önerilirken, Hurma'nın "Sezon sonuna bırakmayı düşünmüyoruz" açıklaması üzerine rakamın artırılmasına karar verildi.
Borini, 63 maçta 28 gol ve 13 asistle toplam 41 gole direkt katkı yaptı.
Bu sezon 19 maça çıkan İtalyan yıldız, 13 gol atarken 7 de asist yaptı.
FABIO BORINI KİMDİR?
29 Mart 1991 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bologna altyapısında başladı.
Sırasıyla Chelsea, Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Hellas Verona formaları giydi.
5 Ocak 2021 tarihinde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.
1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
Borini, ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
İtalya Milli Takımı ile 1 maça çıktı.
İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...