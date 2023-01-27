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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Karagümrük forması giyen Borini'de ısrarcı... Siyah-beyazlılar İtalyan oyuncu için yaptığı ilk teklifini artırma kararı aldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Ara transfer döneminde kulüpler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş da eksik mevkilerine takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kanat mevkisini güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Siyah-beyazlılar, bu bölge için hedef olarak Karagümrük forması giyen Borini'yi seçmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Transferde yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Bu mevkiye Ryan Babel etkisi yaratacak bir isim arayan Beşiktaş, Karagümrük'te mükemmel bir sezon geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabio Borini için temas kurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Serie A takımlarından Verona'nın da istediği 31 yaşındaki oyuncuyu Başkan Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan bizzat istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

1.5 milyon euro + futbolcu takası önerilirken, Hurma'nın "Sezon sonuna bırakmayı düşünmüyoruz" açıklaması üzerine rakamın artırılmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Borini, 63 maçta 28 gol ve 13 asistle toplam 41 gole direkt katkı yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Bu sezon 19 maça çıkan İtalyan yıldız, 13 gol atarken 7 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

FABIO BORINI KİMDİR?

29 Mart 1991 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Profesyonel futbol kariyerine Bologna altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

Sırasıyla Chelsea, Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Hellas Verona formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

5 Ocak 2021 tarihinde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Borini için fiyat yükseltecek!

1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

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