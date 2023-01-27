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Beşiktaş 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kara-Kartal, 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2) ve Dele Alli kaydetti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 21:58
Beşiktaş 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini Cenk Tosun (2) ve Delli Alli kaydetti.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

ABOUBAKAR 677 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı.

Aboubakar, bu maçla birlikte 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki son karşılaşmasına 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıkmıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Son 4 haftada alınan peş peşe galibiyetler sonrası Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ı doldurdu.

Hafta içi ve yağışlı havada oynanan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin siyah-beyazlı taraftar takip ederken tribünlerde çok az boşluk göze çarptı.

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