Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız!

Son dakika spor haberi: Hücum hattındaki rotasyonu artırmak isteyen Beşiktaş, genç bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Aboubakar, Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kartal, gelecek vaat eden bir ismin peşine düştü. Bonservisi Stutgart'ta bulunan 19 yaşındaki golcü için harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:13
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız!

Transfer harekatını dört koldan sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız!

Geniş bir oyuncu izleme ağı olan siyah-beyazlılar, gelecek vaat eden isimlere ayrı önem veriyor. Bu hedef doğrultusunda girişimlerde bulunan Kartal, genç bir yıldız adayını gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız!

Milliyet'in derlediği Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Alexis Tibidi ile ilgileniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan yeni teklif! Bonservisi...
Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım"
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (26 Ocak 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık! Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık! 11:15
Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız! Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız! 11:13
Ballou Tabla Manisa FK'da! Ballou Tabla Manisa FK'da! 11:06
F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer! 10:58
Icardi'den PSG'ye baskı! "Beni G.Saray'a vermeleri için..." Icardi'den PSG'ye baskı! "Beni G.Saray'a vermeleri için..." 10:49
Anadolu Efes Baskonia'ya konuk olacak Anadolu Efes Baskonia'ya konuk olacak 10:47
Daha Eski
Süper Lig ekibi istedi! Ayrılık... Süper Lig ekibi istedi! Ayrılık... 10:45
Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu... Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu... 10:41
Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım" Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım" 10:37
Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası... Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası... 10:30
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı 10:29
Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! 10:24