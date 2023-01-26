TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız!

Transfer harekatını dört koldan sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Transfer harekatını dört koldan sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Geniş bir oyuncu izleme ağı olan siyah-beyazlılar, gelecek vaat eden isimlere ayrı önem veriyor. Bu hedef doğrultusunda girişimlerde bulunan Kartal, genç bir yıldız adayını gündeme aldı.
Milliyet'in derlediği Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Alexis Tibidi ile ilgileniyor.
Bu sezon Altach'ta 18 maça çıkan Tibidi, 5 kez fileleri havalandırdı.
Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.