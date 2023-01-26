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Gerçekleri açıklarım!

Aboubakar’ın menajeri Zahavi, Fenerbahçe’nin “görüşmedik” dediği Kamerunlu oyuncuyu kimin, ne zaman, kaç paraya istediğini açıklayacağını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Gerçekleri açıklarım!

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki'nin "görüşmedik" dediği Aboubakar, Beşiktaş'a imza attığı törende, "F.Bahçe menajerimle görüştü" deyince ortalık karıştı. Sarı-lacivertliler böyle bir görüşme ya da talep olmadığı konusunda ısrarcı olurken, yıldız oyuncunun İsrailli menajeri Nir Zahavi bu konunun resmi bir dille 'yalanlanması' durumunda oyuncusunu koruyacağını söyledi. Zahavi, kendisiyle görüşmek için Paris'e kadar gelen F.Bahçeli yöneticinin ismini açıklayacağını, F.Bahçe'nin teklif ettiği astronomik rakamı ortaya dökeceğini anlattı. Ayrıca kendisine Aboubakar'ı F.Bahçe'ye gelmeye ikna etmesi için neler vadettiğini de açık açık söyleyeceğinden bahsetti.

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