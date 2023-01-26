Favori Laidouni

Beşiktaş transfer döneminin açılmasıyla ilk transferini yaptı ve Aboubakar'ı kadrosuna katarak forvet eksikliğini giderdi. Siyah-beyazlılarda şimdiki hedef ise orta saha transferi. Ara transfer döneminde bu bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler listedeki oyuncularla yapılan görüşmelere çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş; Josef de Souza ve Atiba'nın ilerleyen yaşı yüzünden rotasını orta sahaya çevirdi. Ön libero takviyesi için çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılar Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Laidouni ile ilgilendiği, hatta tecrübeli oyuncuyu listenin ilk sırasına yazdıkları öğrenildi.

OLUMLU İLERLİYOR

Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Ferencvaros ile görüşmeler başladı. Ferencvaros'un Tunuslu orta saha için 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Aissa Laidouni'nin menajerlik şirketinin Rachid Ghezzal'ın menajerlik şirketiyle aynı olduğu ve görüşmelerin şu an için olumlu ilerlediği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin ise başarılı orta saha oyuncusu için Macar temsilcisine 4 milyon euro önerdiği ve yanıt beklediği belirtildi. Bu arada Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg da Tunuslu oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Aissa Laidouni profesyonel futbol kariyeri boyunca 5 farklı takımın formasıyla 209 resmi maça çıktı. Bu periyotta 19 gol kaydederken 22 de asist üreterek toplam 41 gole etki etti.