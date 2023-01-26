Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Beşiktaş'ın Anderson Talisca hayalleri suya düştü. Al-Nassr'da mutsuz olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği söylenen Brezilyalı yıldız herkesi ters köşe yaptı.
Beşiktaş'ın Anderson Talisca hayalleri suya düştü. Al-Nassr'da mutsuz olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği söylenen Brezilyalı yıldız herkesi ters köşe yaptı.
Akşam'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi, Anderson Talisca'yı yeni sözleşme konusunda ikna etti.
Al-Nassr, yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı Anderson Talisca'nın yıllık ücretine çok ciddi bir zam yapacak.
Cristiano Ronaldo ile birlikte takımın en önemli silahı olan Talisca, kendisini 2027 yılına kadar Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeyi önümüzdeki günlerde imzalayacak.
Beşiktaş'ın 2016-17 sezonu başında 4 milyon euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda kısa sürede gösterdiği performansla büyük bir iz bırakmıştı.