Haberler Beşiktaş Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın ara ara kadrosuna katmak için nabız yokladığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:47
Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Beşiktaş'ın Anderson Talisca hayalleri suya düştü. Al-Nassr'da mutsuz olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği söylenen Brezilyalı yıldız herkesi ters köşe yaptı.

Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Akşam'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi, Anderson Talisca'yı yeni sözleşme konusunda ikna etti.

Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Al-Nassr, yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı Anderson Talisca'nın yıllık ücretine çok ciddi bir zam yapacak.

Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Cristiano Ronaldo ile birlikte takımın en önemli silahı olan Talisca, kendisini 2027 yılına kadar Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeyi önümüzdeki günlerde imzalayacak.

Anderson Talisca 2027'ye kadar anlaşmaya vardı! Sürpriz...

Beşiktaş'ın 2016-17 sezonu başında 4 milyon euro karşılığında 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda kısa sürede gösterdiği performansla büyük bir iz bırakmıştı.

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