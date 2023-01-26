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Aboubakar cephesinden Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı! "O yöneticiyi açıklarım"

Beşiktaş'a 3. kez transfer olan Vincent Aboubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını ancak reddettiğini ifade etmişti. Bunun ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Aboubakar ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını söyledi. Aboubakar'ın menajeri Zahavi, oyuncuna dair flaş bir ifadede bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:38
Aboubakar cephesinden Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı! "O yöneticiyi açıklarım"

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Aboubakar cephesinden Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı! "O yöneticiyi açıklarım"

F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki'nin "görüşmedik" dediği Aboubakar, Beşiktaş'a imza attığı törende, "F.Bahçe menajerimle görüştü" deyince ortalık karıştı.

Aboubakar cephesinden Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı! "O yöneticiyi açıklarım"

Sarı-lacivertliler böyle bir görüşme ya da talep olmadığı konusunda ısrarcı olurken, yıldız oyuncunun İsrailli menajeri Nir Zahavi bu konunun resmi bir dille 'yalanlanması' durumunda oyuncusunu koruyacağını söyledi.

Aboubakar cephesinden Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı! "O yöneticiyi açıklarım"

Zahavi, kendisiyle görüşmek için Paris'e kadar gelen F.Bahçeli yöneticinin ismini açıklayacağını, F.Bahçe'nin teklif ettiği astronomik rakamı ortaya dökeceğini anlattı.

Aboubakar cephesinden Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı! "O yöneticiyi açıklarım"

Ayrıca kendisine Aboubakar'ı F.Bahçe'ye gelmeye ikna etmesi için neler vadettiğini de açık açık söyleyeceğinden bahsetti.

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