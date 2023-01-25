Kaan Ayhan da listemizde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün sabahki idman öncesi transfer için gelen soruya yanıt verdi. Güneş, "Transfer işine ben bakmıyorum. İdman yaptırıyorum ben şu anda. Pozisyonlarımızın hepsi iyi. Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Transfer konuşuluyor. Gelen - giden bunlar olabilir. Bugün olmaz dersin, olur. Olur dersin, hiç olmaz" dedi. Deneyimli teknik adam, Kaan Ayhan çıkmasının haberlerinin çıkmasının hatırlatılması üzerine, "Ben de her gün okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüklerimiz var. Kimlerin olacağını bilmiyorum. Olunca göreceğiz. Çok konuşuluyor. Bir sürü takım talip oluyor, işin doğasında var bu. Şu anda eldeki oyuncularla sahaya çıkma durumumuz var ama yeni bir oyuncu gelirse de onu da söyleriz " diye konuştu.