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Josef de Souza Beşiktaş'tan Brezilya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarla sayısız başarılar yaşayan Josef de Souza, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Josef'in yeni takımı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:31
Josef de Souza Beşiktaş'tan Brezilya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın akıbeti belli oluyor.

Josef de Souza Beşiktaş'tan Brezilya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda ülkesi Brezilya takımlarından Botafogo'ya transfer olabilir.

Josef de Souza Beşiktaş'tan Brezilya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözlesi sona eriyor.

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