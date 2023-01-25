Josef de Souza Beşiktaş'tan Brezilya'ya transfer oluyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın akıbeti belli oluyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın akıbeti belli oluyor.
Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda ülkesi Brezilya takımlarından Botafogo'ya transfer olabilir.
33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözlesi sona eriyor.
Josef, daha önce yaptığı açıklamada, sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağının sinyallerini vermişti.
Brezilyalı yıldız, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 gol 1 asist üretti.