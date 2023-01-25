Ghezzal keşke hazır olabilse

Teknik direktör Güneş, Ghezza'ın takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başladığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları vardı. Keşke cuma günü kadroda olsa ancak şu anda mümkün değil. Acele edip bir kez daha geri gitmek doğru değil" ifadelerini kullandı. Güneş, sakat oyuncularla ilgili şu yorumu yaptı: "Şu anda Josef ile Ghezzal'ın durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Saiss'ın maçta adalesine bir darbe geldi. O da 3 gün sonra normal idmana çıkar. Zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Başka da eksiğimiz yok."
Teknikdirektör Güneş, Ghezza'ın takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başladığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları vardı. Keşke cuma günü kadroda olsa ancak şu anda mümkün değil. Acele edip bir kez daha geri gitmek doğru değil" ifadelerini kullandı. Güneş, sakat oyuncularla ilgili şu yorumu yaptı: "Şu anda Josef ile Ghezzal'ın durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Saiss'ın maçta adalesine bir darbe geldi. O da 3 gün sonra normal idmana çıkar. Zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Başka da eksiğimiz yok."