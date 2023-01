Fenerbahçe'ye gitmedim!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta ortasında kadroya dahil edilen ve siyah-beyazlı forma altında 3'üncü dönemini geçirecek Vincent Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Kamerunlu yıldız, Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde başka teklif alıp-almadığını sorusuna, "Fenerbahçe, menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmam. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama bu benim için söz konusu bile olamaz. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" diye yanıt verdi.

"PREMİER LİG'DEN TEKLİF ALDIM"

Beşiktaş'a gelmeden önce başka takımlardan teklif aldığını söyleyen Kamerunlu golcü şöyle devam etti: "Ben zaten Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattım. Buradan ayrılırken de son kez kalbim hep açık, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Premier Lig'den ve başka yerlerden teklifler oldu ama burayı tanıyorum. O yüzden burada daha da başarılı olabileceğimi bildiğim için, daha çok katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş'a geldim. Buraya 3. kez geldim. Burayı tanıyor olmak, burayı ailem gibi hissetmek diyebilirim. Tanıdığım oyuncular var. Herkesi biliyorum. Buradaki bu hissiyat çok önemli; aile hissiyatı.

"AYRILMADAN 'SAKAT SAKAT OYNADIM"

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda sakatlğıı nedeniyle son maçlarda görev alamadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Açıklamanın zamanı geldi. Sezona iyi başladık, sonrasında milli takımda sakatlık yaşadım, döndüğümde tedaviye başladık. Sivas maçında 45'te oyundan çıkmak zorunda kaldım. Orada takıma yardımcı olmak için büyük fedakarlık yaptım. İşin diğer noktası da var. Ben 29 maçtaydım, 30. maçı oynasaydım kontratım devam edecekti. Bununla benim oynamamanın bir alakası yok" dedi ve şöyle devam etti: "KONTRATIM uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Fedakarlık yaparak oynadım. Beşiktaş ile de görüşmeler oldu, diğer taraftan da teklifler vardı. Ben o esnada Beşiktaş'ı önceliğe koydum. O zaman bir anlaşma sağlanamadı. Ardından başkanın da belirttiği gibi takıma yardımcı olmak için sakat sakat da oynadım. Sivasspor maçında çok büyük ağrılarla oyundan çıkmak zorunda kaldım. Sonrasında da sakatlığım bir türlü düzelmedi. Ben sakatlığımın geçmesi halinde oynamak istediğimi de söyledim. O yüzden süreç böyle oldu"

"ŞAMPİYONLUĞA İNANMALIYIZ"

Gelmeden önce Beşiktaş'ın son 2 maçını izledim. Bence çok iyi bir takımımız var. İnanmalıyız, zaten her şeyin başı inanmak. 2020 yılında da geriden geldik. Sezon başlarında gerideydik. Zorlu süreci iyi atlattık. Şu an bizim yapmamız gereken kalitemizi gösterip, daha çok odaklanmak, her maçı kazanmak için oynamak. İnandığınız zaman hiçbir şey imkansız değildir. Her şey mümkündür. Bu takım, çok iyi bir takım.

"GÜZEL GÜNLER YAŞAYAĞIZ"

Buradaki şampiyonluklarımı, Avrupa'daki başarılarımı asla unutmuyorum. Güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş'ta önceki dönemlerimde neşe içindeydim. Mutluluk içindeydim. Bu böyle devam edecek. Kupalar, başarılar kazanmak, bana gösterilen sevgiye teşekkür etmek için elimden geleni yapacağım ve güzel anlar yaşayacağız.

"HERKESİ ÇOK ÖZLEDİM"

Buradaki herkesi çok özledim. Çalışanları, arkadaşlarımı, kulüp yönetimini, hocaları... Burada her zaman müthiş atmosfer içerisinde çok mutlu oldum. Burada olmak mutluluk verici. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Başarısına göre farklı yerlere gidebiliyor. Takıma katkı vermek için geldim.

"ANDERSON TALISCA'YI ÇAĞIRIRIM!"

Anderson Talisca ile Beşiktaş konusunu konuşmadım. Onun bir sakatlığı vardı, biraz uzak kalmıştık. Gustavo ile biraz konuştum. Ama eğer Talisca yeniden Beşiktaş'a gelmek isterse, yönetim de onu isterse; kendisiyle görüşürüm, onu 'Come to Beşiktaş' diyerek elbette buraya davet ederim.

"YALÇIN'A SAYGI DUYUYORUM"

Vincen Aboubakar eski Teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili olarak: ona karşı kötü bir düşüncem yok. Onunla hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece o süreçte, tekliflerle ilgili onunla konuştum. Kendisine çok saygı duyuyorum. Çok büyük bir tecrübe. Kendisi saygı duyduğum bir teknik direktör.

"HER OYUNCU BENZERSİZDİR"

Kayseri maçında forma giymem tamamen hocanın kararı. Çok iyi durumdayım. Maçlarda da hocamız görev verirse şans alırım. Burada motivasyon çok önemli. Bir takım içindeki ruh, her yerde farklıdır. Her takımın kendine ait ruhu vardır. Her oyuncu benzersizdir. Kendi duyguları ve karakteri vardır. Önemli olan beraber savaşmak, birlikte bir şeyler yapmak. Takım ruhu oluşturmak.

"ROSIER VE NECİP'İ SEVİYORUM"

Hayatta bazen tanıştığınız insanlar ailenizin bir parçası olur. Beşiktaş'ta bu tarzda çok insan var. Necip, Kevin N'Koudou, Rosier... Necip, saygıyı hak eden çok iyi bir karakter Beşiktaş için. Rosier'i çok seviyorum. Onunla da çok konuştum. Rosier bazen konuşulmaya, dertleşmeye ihtiyacı olan, eğlenceli bir karakter. Hayat böyle ciddi geçmemeli. Onunla aramızdaki iletişim çok iyi ve neşeli. Onun da bazen stresten rahatlaması açısından konuşmaya ihtiyacı oluyor. Onunla ağabeykardeş ilişkimiz var.