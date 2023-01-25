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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta son haftaların formda isimlerinden olan sol bek Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu için pazarlıklar başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 08:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, göz doldurmaya devam ediyor. Kayserispor karşısında takımın en iyilerinden birisi olan Demokratik Kongolu futbolcu, övgüleri toplarken satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

Masuaku'nun 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek olan 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kaldırmak için West Ham'la görüşmeler sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

Siyah-beyazlılar, bu rakamda indirim de talep ederken temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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