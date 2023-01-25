BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için pazarlıklar sürüyor! 2.2 milyon euro...

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, göz doldurmaya devam ediyor. Kayserispor karşısında takımın en iyilerinden birisi olan Demokratik Kongolu futbolcu, övgüleri toplarken satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor.
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, göz doldurmaya devam ediyor. Kayserispor karşısında takımın en iyilerinden birisi olan Demokratik Kongolu futbolcu, övgüleri toplarken satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor.
Masuaku'nun 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek olan 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kaldırmak için West Ham'la görüşmeler sürüyor.
Siyah-beyazlılar, bu rakamda indirim de talep ederken temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...