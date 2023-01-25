BEŞİKTAŞ HABERİ: Dele Alli'yi kurtaracak gelişme!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, beklenen performansı sergileyemedi.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, beklenen performansı sergileyemedi.
Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 26 yaşındaki futbolcu, Everton'a geri dönecek.
DELE ALLI İÇİN UMUT IŞIĞI!
İngiliz ekibinde teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrılması sonrası sonrası hoca adayları üzerinde çalışmalar sürüyor.
The Athletic'e göre Marcelo Bielsa, Everton yönetiminin 1 numaralı tercihi olarak belirlendi. Beşiktaş'ta da iyi bir grafik çizemeyen Dele Alli için Marcelo Bielsa'nın büyük bir şans olduğu vurgulandı.
Bielsa'nın Leeds'te form durumu iyi olmayan oyuncuları zirveye taşıdığının hatırladığı haberde, deneyimli hocanın oyun yapısının Dele Alli'ye uygun olduğu belirtildi.
"POCHETTINO BIELSA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ"
Dele Alli'nin Tottenham'da Pochettino ile birlikte performansında zirveye çıktığı kaydedildi. Pochettino'nun da yöneticilik becerilerinin çoğunu Bielsa'dan öğrendiği kaydedildi.