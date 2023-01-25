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BEŞİKTAŞ HABERİ: Dele Alli'yi kurtaracak gelişme!

Son dakika spor haberi: İngiliz futbolcu Dele Alli, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Dele Alli'nin bonservisini elinde bulunduran Everton'da teknik direktör Lampard ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ada ekibinde yaşanan gelişmenin Dele Alli'nin kariyerini olumlu etkileyeceği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:22
Everton'da flaş gelişme! "Dele Alli kariyerini kurtarabilir"

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, beklenen performansı sergileyemedi.

Everton'da flaş gelişme! "Dele Alli kariyerini kurtarabilir"

Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 26 yaşındaki futbolcu, Everton'a geri dönecek.

Everton'da flaş gelişme! "Dele Alli kariyerini kurtarabilir"

DELE ALLI İÇİN UMUT IŞIĞI!
İngiliz ekibinde teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrılması sonrası sonrası hoca adayları üzerinde çalışmalar sürüyor.

Everton'da flaş gelişme! "Dele Alli kariyerini kurtarabilir"

The Athletic'e göre Marcelo Bielsa, Everton yönetiminin 1 numaralı tercihi olarak belirlendi. Beşiktaş'ta da iyi bir grafik çizemeyen Dele Alli için Marcelo Bielsa'nın büyük bir şans olduğu vurgulandı.

Everton'da flaş gelişme! "Dele Alli kariyerini kurtarabilir"

Bielsa'nın Leeds'te form durumu iyi olmayan oyuncuları zirveye taşıdığının hatırladığı haberde, deneyimli hocanın oyun yapısının Dele Alli'ye uygun olduğu belirtildi.

Everton'da flaş gelişme! "Dele Alli kariyerini kurtarabilir"

"POCHETTINO BIELSA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ"
Dele Alli'nin Tottenham'da Pochettino ile birlikte performansında zirveye çıktığı kaydedildi. Pochettino'nun da yöneticilik becerilerinin çoğunu Bielsa'dan öğrendiği kaydedildi.

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