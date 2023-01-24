Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal sözleri! Son durumu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal'ın takımla kontrollü olarak antrenmanlara başladığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Güneş, Romain Saiss'in sakatlığı bulunduğunu belirterek, "Ghezzal bugün takımla kontrollü olarak çalışıyor. Saiss ile birlikte 3 oyuncumuz cezalı. Onun dışında buradayız, sıkıntımız yok." diye konuştu.

Güneş, Ghezzal'ın ne zaman oynayıp oynamayacağı ile ilgili olarak "Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları vardı. Keşke cuma günü kadroda olsa ancak şu anda mümkün değil. Acele edip bir kez daha geri gitmek doğru değil. Şu anda Josef ile onun durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Saiss'ın maçta adalesine bir darbe geldi. O da 3 gün sonra normal idmana çıkar. Zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Başka da eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.