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Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezona Valerien Ismael ile başlamış ancak memnun kalmamıştı. Kara Kartal, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından 2. kez Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti. Beşiktaş, Şenol Güneş ile beraber, Valerien Ismael döneminde adeta fark attı. İşte o kritik ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:13
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla Valerien Ismael'e fark attı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Siyah-beyazlılar, tecrübeli hocanın yönetiminde Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1), Konyaspor (2-1) ve Kayserispor'u (2-0) yenerken; G.Antep ile de (1-1) berabere kaldı. Şenol Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.

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