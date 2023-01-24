Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti

Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.