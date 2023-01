Beşiktaş'ta Aboubakar imza töreninde konuştu! "Fenerbahçe menajerimle görüştü"

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, imza töreninde açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Vincent Aboubakar: Beşiktaş'a dönmek benim için mutluluk verici. Burası bir aile benim için. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım.

Önceki dönemimde çok iyi başladık. Milli takımda bir sakatlık yaşadım, tedaviden sonra Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım.



"SAKAT OLDUĞUM İÇİN OYNAYAMADIM"

"Evet, 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ancak sakat olduğum için oynayamadım."



"FİZİKSEL OLARAK ÇOK İYİ DURUMDAYIM"

"Şu anda fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Teknik direktörümüz görev verirse oynamaya hazırım. Bana gösterilen bu sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım."



"NECİP'İ ÇOK ÖZLEDİM"

Herkesi çok özledim buradaki. Çalışanları, arkadaşlarımı, yönetimi, hocaları. Buradaki müthiş atmosferde ben hep mutlu oldum. Necip'i çok özledim. Çok önemli biri benim için. Tekrar burada olmak mutluluk verici."



"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

"Buradan kalbim geri dönmeye açık şekilde ayrılmıştım. Premier League'den ve başka yerlerden teklifler vardı ama burayı çok iyi bildiğim için Beşiktaş'ı tercih ettim."



"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Bence çok iyi bir takımımız var. Her şeyin başı inanmak, kendimize inanmalıyız. Şu an yapmamız gereken şey, kalitemizi göstermek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum."



"SERGEN YALÇIN'A SAYGI DUYUYORUM"

"Sergen Yalçın ile ilgili bir sıkıntım yok, büyük saygı duyuyorum. O dönemde onunla sadece gelen daha iyi teklifler hakkında konuşmuştum."



"TALISCA İSTERSE ÇAĞRIDA BULUNURUM"

"Eğer Talisca buraya dönmek isterse ona tabii ki 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulunurum."



"FENERBAHÇE MENAJERİMLE GÖRÜŞTÜ"

"Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Vincent Aboubakar ilgilendiklerine yönelik çıkan iddialarla ilgili "Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan'da, bizim oradaki çevremizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız. Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz. Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle daha sonra da kendisiyle masaya otururuz. Bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alıp getiririz" ifadelerini kullandı.