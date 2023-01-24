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Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Oscar Gloukh, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Siyah-beyazlıların resmi girişimlerde bulunduğu 18 yaşındaki oyuncuya 2 önemli talip çıktı. Barcelona ve Salzburg'un Gloukh transferi için çok istekli olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:13 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:13
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Oscar Gloukh'un peşine düşmüştü. İsrail ekibine 5 milyon euro'luk bir teklif yapan siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi.

Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

BARCELONA VE SALZBURG DEVREDE!
Beşiktaş'ın gözdesi konumundaki genç yıldız için 2 önemli talip çıktı.

Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Salzburg ve Barcelona'nın Oscar Gloukh transferi için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

Salzburg'un İsrailli oyuncunun bonservisi için 7 milyon euro'luk bir bütçe hazırladığı ifade edildi. Avusturya temsilcisinin Gloukh'a yıllık 1 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.

Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

Barcelona'nın da transferde ciddi olduğu ve bonservisiyle veya satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Maccabi Tel Aviv'in kapısını çalacağı iddia edildi.

Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

Bu sezon 22 maçta forma giyen Gloukh, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. On numara mevkisinde oynayan genç oyuncu, iki ayağını da etkili kullanıyor.

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