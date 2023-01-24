Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber!

Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Oscar Gloukh'un peşine düşmüştü. İsrail ekibine 5 milyon euro'luk bir teklif yapan siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi.
Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Oscar Gloukh'un peşine düşmüştü. İsrail ekibine 5 milyon euro'luk bir teklif yapan siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi.
BARCELONA VE SALZBURG DEVREDE!
Beşiktaş'ın gözdesi konumundaki genç yıldız için 2 önemli talip çıktı.
İspanyol basınında yer alan haberlerde; Salzburg ve Barcelona'nın Oscar Gloukh transferi için oldukça istekli olduğu kaydedildi.
Salzburg'un İsrailli oyuncunun bonservisi için 7 milyon euro'luk bir bütçe hazırladığı ifade edildi. Avusturya temsilcisinin Gloukh'a yıllık 1 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.
Barcelona'nın da transferde ciddi olduğu ve bonservisiyle veya satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Maccabi Tel Aviv'in kapısını çalacağı iddia edildi.
Bu sezon 22 maçta forma giyen Gloukh, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. On numara mevkisinde oynayan genç oyuncu, iki ayağını da etkili kullanıyor.