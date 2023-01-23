Weghorst’tan olay sözler!

Manchester United'a giden Weghorst, Beşiktaş hakkında olay ifadeler kullandı. Hollandalı golcü, "Antrenmanlardan memnun değildim. Menajerime mesaj atıyordum" dedi. Weghorst, "Menajerim, Erik ten Hag'ın istediğini söyledi. Asla unutmayacağım bir telefon görüşmesi oldu" ifadeleriyle büyük tepki çekti.
Manchester United'a giden Weghorst, Beşiktaş hakkında olay ifadeler kullandı. Hollandalı golcü, "Antrenmanlardan memnun değildim. Menajerime mesaj atıyordum" dedi. Weghorst, "Menajerim, Erik ten Hag'ın istediğini söyledi. Asla unutmayacağım bir telefon görüşmesi oldu" ifadeleriyle büyük tepki çekti.