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TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeniden toparlanan ve zirve yarışı veren Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlıların Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago ile ilgilendiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:07
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın ilgilendiği sürpriz isim belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

Sky Sports Almanya'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

Kulübün de o mevkideki fazlalıktan dolayı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ve genç isimden gelir elde etmeyi hedeflediği kaydedildi. Bu sezon 15 maça çıkan Iago, 1 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

23 Mart 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Kariyerine Internacional altyapısında başladı. 2019'da 6.5 milyon euro karşılığında Augsburg'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

25 yaşındaki Iago, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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