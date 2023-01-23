TRANSFER HABERLERİ - Alman basını duyurdu! Beşiktaş gündemine Iago'yu aldı

Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın ilgilendiği sürpriz isim belli oldu.
Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın ilgilendiği sürpriz isim belli oldu.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago ile ilgileniyor.
Kulübün de o mevkideki fazlalıktan dolayı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ve genç isimden gelir elde etmeyi hedeflediği kaydedildi. Bu sezon 15 maça çıkan Iago, 1 asiste imzasını attı.
23 Mart 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Kariyerine Internacional altyapısında başladı. 2019'da 6.5 milyon euro karşılığında Augsburg'a transfer oldu.
25 yaşındaki Iago, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...