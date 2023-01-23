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Ne yaptın Tosun Paşa!

Şenol Güneş'in ilk 11'de şans verdiği Cenk Tosun, beklentilerin uzağında kaldı. 66'da Muleka'nın ortasında kale ağzından vuruşunda kaçırdığı golle ise adeta imkansızı başardı. 70'te yerini Aboubakar'a bırakan 'Tosun Paşa', 17 pasta sadece yüzde 64 isabet yakalayabildi. 6 ikili mücadele, 5 de hava topu kaybetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Ne yaptın Tosun Paşa!
Şenol Güneş'in ilk 11'de şans verdiği Cenk Tosun, beklentilerin uzağında kaldı. 66'da Muleka'nın ortasında kale ağzından vuruşunda kaçırdığı golle ise adeta imkansızı başardı. 70'te yerini Aboubakar'a bırakan 'Tosun Paşa', 17 pasta sadece yüzde 64 isabet yakalayabildi. 6 ikili mücadele, 5 de hava topu kaybetti.
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