Mert geçit vermiyor

Beşiktaş'ta kaleyi devralan Mert Günok, üst üste 7. kez ilk 11'deydi. Geçen hafta Konyaspor karşısında büyük bir hata yapan 34 yaşındaki eldiven, Kayserispor maçında başarılıydı. Özellikle 38'de Mane'nin şutunda nefis bir kurtarış yaptı. Kalesine gelen 4 topu da çıkartan Mert, ligde bu sezon 2'nci kez gol yemedi.
Beşiktaş'ta kaleyi devralan Mert Günok, üst üste 7. kez ilk 11'deydi. Geçen hafta Konyaspor karşısında büyük bir hata yapan 34 yaşındaki eldiven, Kayserispor maçında başarılıydı. Özellikle 38'de Mane'nin şutunda nefis bir kurtarış yaptı. Kalesine gelen 4 topu da çıkartan Mert, ligde bu sezon 2'nci kez gol yemedi.