Gedson her yerdeydi

Formu her geçen gün yükselen Gedson Fernandes, Kayserispor karşısında da sahada basmadık yer bırakmadı. 11'er ikili mücadeleve sahipsiz top kazanan Portekizli yıldız, savunmada ise 5 top kaptı. 1 top uzaklaştırma ve 2 pas arası istatistikleri de dikkat çekti.
Formu her geçen gün yükselen Gedson Fernandes, Kayserispor karşısında da sahada basmadık yer bırakmadı. 11'er ikili mücadeleve sahipsiz top kazanan Portekizli yıldız, savunmada ise 5 top kaptı. 1 top uzaklaştırma ve 2 pas arası istatistikleri de dikkat çekti.