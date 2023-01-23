Deplasmanı seviyor

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 42. dakikada Salih Uçan ile farkı 2'ye çıkardı. Redmond'ın ceza sahası sol çaprazdan ortasını savunma kafa ile karşıladı. Daha sonrasında top Salih'in önünde kaldı. Salih, penaltı noktasının sağından şutunu çekti, top uzak köşeden ağlara gitti. 29 yaşındaki merkez orta saha, siyah-beyazlı forma ile ligdeki ikinci kez fileleri sarsarken, ilginç de bir istatistiğe imza attı. 1.82 boyundaki futbolcu, ligde toplam 8 kez gol sevinci yaşarken, bunların 7'sini deplasmanlarda kaydetti. 11 sahipsiz top kazanan Salih, "Zemin kötüydü ama 4. galibiyeti almak güzel" dedi.