Attiyat’ta yarış kızıştı

Faslı sol bek Yahia Attiyat'ın transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ın istediği 27 yaşındaki oyuncuyla Montpellier de ilgilenmeye başladı. Wydad forması giyen sol bek için yarış günden güne kızışıyor. Attiyat, kararını kısa süre içinde verecek.
Faslı sol bek Yahia Attiyat'ın transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ın istediği 27 yaşındaki oyuncuyla Montpellier de ilgilenmeye başladı. Wydad forması giyen sol bek için yarış günden güne kızışıyor. Attiyat, kararını kısa süre içinde verecek.