Haberler Beşiktaş Attiyat’ta yarış kızıştı

Attiyat’ta yarış kızıştı

Faslı sol bek Yahia Attiyat'ın transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ın istediği 27 yaşındaki oyuncuyla Montpellier de ilgilenmeye başladı. Wydad forması giyen sol bek için yarış günden güne kızışıyor. Attiyat, kararını kısa süre içinde verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Attiyat’ta yarış kızıştı
Faslı sol bek Yahia Attiyat'ın transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ın istediği 27 yaşındaki oyuncuyla Montpellier de ilgilenmeye başladı. Wydad forması giyen sol bek için yarış günden güne kızışıyor. Attiyat, kararını kısa süre içinde verecek.
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