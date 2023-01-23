Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bu mücadeleyi değerlendirirken hakemle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 08:54
Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - GOLDE FAUL YOK KIRMIZI DOĞRU

Beşiktaş, bir deplasmandan daha kazanarak döndü. Dün çok iyi oynamasalar da futbol ile ilgili çok doğru şeyler yaptılar. Rakibin Onur ile yaratacağı sağ kanat etkisini, Tayfur ile durdurup driplinglerle de Beşiktaş'ı zorlayacak Kayseri oyuncularına iyi önlem almışlar.

Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, maça golle başladı. Redmond'un mükemmel golü böyle maçlar için çok önemli. Redmond olsun, Masuaku olsun belki de Türkiye'deki en iyi oyunlarını oynadılar. Devre biterken de Salih ikinci golü atınca takımını rahatlattı.

Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş'ın rakibine neredeyse hiç gol pozisyonu vermediği bir maç izledik. Siyah-beyazlıların en önemli sorunlarından biri de buydu zaten. Beşiktaş artık Aboubakar ile zirve yarışına devam edecek.

Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Hakem Mete Kalkavan tek kelimeyle mükemmel bir maç yönetti. Salih'in golünde faul itirazları yapılsa da asla bir faul yok hem de tartışılmayacak şekilde yok.

Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Yani Kalkavan'ın kararı doğru. Ayrıca son dakikalarda Rosier de adeta kendini attırmak için her şeyi yaptı.

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