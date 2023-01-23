Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, bir deplasmandan daha kazanarak döndü. Dün çok iyi oynamasalar da futbol ile ilgili çok doğru şeyler yaptılar. Rakibin Onur ile yaratacağı sağ kanat etkisini, Tayfur ile durdurup driplinglerle de Beşiktaş'ı zorlayacak Kayseri oyuncularına iyi önlem almışlar.
Beşiktaş, maça golle başladı. Redmond'un mükemmel golü böyle maçlar için çok önemli. Redmond olsun, Masuaku olsun belki de Türkiye'deki en iyi oyunlarını oynadılar. Devre biterken de Salih ikinci golü atınca takımını rahatlattı.
Beşiktaş'ın rakibine neredeyse hiç gol pozisyonu vermediği bir maç izledik. Siyah-beyazlıların en önemli sorunlarından biri de buydu zaten. Beşiktaş artık Aboubakar ile zirve yarışına devam edecek.
Hakem Mete Kalkavan tek kelimeyle mükemmel bir maç yönetti. Salih'in golünde faul itirazları yapılsa da asla bir faul yok hem de tartışılmayacak şekilde yok.
Yani Kalkavan'ın kararı doğru. Ayrıca son dakikalarda Rosier de adeta kendini attırmak için her şeyi yaptı.