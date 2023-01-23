Ahmet Çakar Kayserispor-Beşiktaş maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - GOLDE FAUL YOK KIRMIZI DOĞRU

Beşiktaş, bir deplasmandan daha kazanarak döndü. Dün çok iyi oynamasalar da futbol ile ilgili çok doğru şeyler yaptılar. Rakibin Onur ile yaratacağı sağ kanat etkisini, Tayfur ile durdurup driplinglerle de Beşiktaş'ı zorlayacak Kayseri oyuncularına iyi önlem almışlar.