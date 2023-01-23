Aboubakar: Aileme döndüm

Beşiktaş'taki üçüncü Aboubakar dönemi resmen başladı... İmzayı attıktan sonra kamp kadrosuna dahil edilen Kamerunlu golcü, yorgun olduğu için yedekte kaldı. Şenol Güneş'in ikinci yarı planları arasında olan Aboubakar, 70'te Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. 4 hava topu mücadelesinin 3'ünde üstünlük kurdu.Maç sonundaki açıklamasında Beşiktaş için 'ailem' ifadesini kullanan Aboubakar, "Beşiktaş benim için aile gibi. Yapacak çok işimiz var. Katkı sağlamaya geldim. Kazanmaya devam edeceğiz" dedi.