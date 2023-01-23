4 nala zirveye

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etti. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar dün karşılaşmaya müthiş iştahlı başladı. Bunun meyvesini de daha 2. dakikada aldı. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, klas hareketlerle ilerledi ve ceza yayı üzerinden muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ardından iki takım da eline geçirdiği fırsatları değerlendiremedi. 42'de bu kez Salih Uçan uzaklardan Kayserispor ağlarını sarstı ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti. 1 maçı eksik Beşiktaş, yükselişini sürdürdü.

İLK MAÇI DA ALDI

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelerek bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş oldu. Beşiktaş bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konya'yı 2-1 ve dün de ilk yarıda bulduğu gollerle Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanmış ve bu mücadeleyi Kara Kartal, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başarmış, golü de Ghezzal atmıştı.

BEŞiKTAŞ'TAN 26. GALiBiYET

Beşiktaş ile Kayserispor ligde 44. kez karşı karşıya geldi. Kartal 26, Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. 8 müsabaka berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 71 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü.