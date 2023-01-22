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Beşiktaş Kayseri'de 4'te 4 peşinde! Şenol Güneş ilk 11'i belirledi

Ligde 3’te 3 yapan Beşiktaş, Kayseri’de 4’te 4 peşinde. Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Kara Kartal, Kayseri’yi deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde ise Şenol Güneş'in, Kayserispor karşısında nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. İşte mücadele öncesi önemli detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş Kayseri'de 4'te 4 peşinde! Şenol Güneş ilk 11'i belirledi

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'deki son 3 maçında 3 galibiyet alan siyah-beyazlılar, Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Kara Kartallar, bu sebeple Kayseri'den mutlaka galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ghezzal ile Josef de Souza kadroda yok. Son maçta sakatlık geçiren Cenk ile Gedson Fernandes'in durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

Beşiktaş ile Kayserispor ligde 44. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 43 maçın 25'ini Beşiktaş kazanırken, 10'undan Kayseri galip ayrıldı, 8 maç berabere bitti. Beşiktaş, ligde Kayseri ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Redmond, Cenk, Masuaku, Gedson ve Saiss bugün de kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ali Karimi, Mensah, Mane, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Saiss, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka

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