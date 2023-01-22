Haberler Beşiktaş Şenol Güneş Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Şenol Güneş Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:23 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:33
Şenol Güneş Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Aboubakar için olan süreç uzayınca sabah geldi. Uykusuz ve yorgundu, onun dışında fiziksel bir şey yok. Oyun olarak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu, daha önceki başarıları ve hizmetleri belli."

"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyun formatımızı oturtmaya çalışıyoruz. Her geçen gün iyiye gideceğiz. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, bunu rakipten daha fazla isteyen takım durumuna geldiğimizde, sonucu alırız. Zor bir maç olacak."

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