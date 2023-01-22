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Kayserispor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Kayseri'de galibiyete uçtu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kartal, deplasmanda Kayserispor'u Nathan Redmond ve Salih Uçan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:19
Kayserispor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Kayseri'de galibiyete uçtu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisini dört maça çıkartan Beşiktaş'ın gollerini Nathan Redmond ve Salih Uçan kaydetti. Siyah beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar 70. dakikada oyuna girdi.

2'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Redmond'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Redmond, pasını sol taraftaki Masuaku'ya verdi. Masuaku'nun şutunda top yandan az farkla auta gitti.

29'uncu dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası içine girip çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında top yandan auta gitti.

42'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içindeki Salih Uçan'da kaldı. Bu oyuncunun şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

66'ncı dakikada Muleka'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Cenk'in yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.

71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

N'KOUDOU MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte, Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan son anda çıkartıldı. N'Koudou, karşılaşma için stadyuma götürülmedi ve takımın kamp yaptığı otelde kaldı.

SİYAH-BEYAZLILARDA 3 CEZALI

Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken 3 futbolcusunu kaybetti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmada sarı kart gören Saiss ve Redmond cezalı duruma düştü. Ayrıca karşılaşmanın son dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Rosier de cezalı duruma düştü.

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