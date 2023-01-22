Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Vincent Aboubakar'dan şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu.

Aboubakar'ın sözleri;

Vincent Aboubakar: Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!"

"Her şey mümkün. İnanç ve çalışma ile oraya ulaşacağız."

"Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır."

"Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem." ifadelerini kullandı.