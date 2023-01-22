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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten hakem tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 19:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten hakem tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleri;

Şenol Güneş: Biz galibiyetle kenetlenen bir camia değiliz. Her maça gittiğimizde müthiş bir coşku ve destek var. Onların beklediği oyun ve sonuçları almak istiyoruz. Rakip iyi bir takım. Ama pas yüzdesi bakımından saha zemini buna izin vermedi. Buna rağmen oyunumuzu rakibe kabul ettiren bir maç oynadık. Gol yememek ve deplasmanda kazanmak önemliydi. Aboubakar'ın moral açısından takıma psikolojik bir desteği oldu. Takım olarak sahaya inancımızı ve aklımızı koyduğumuzda, başaramayacağımız iş yok. Üç oyuncumuzu kaybettik bugün. Aynı pozisyonda rakip oyuncu kart görmüyorsa biz kararları neye göre yorumlayacağız? Maça çıkmadan evvel oyuncularıma zemin ve hakem konusunu söyledim. Maalesef ikisi de sıkıntılıydı. ifadelerini kullandı.

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