Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Orta sahaya çift yönlü bir oyuncu arayan Beşiktaş,'ta gündem bir süre Ozan Tufan üzerinde olmuştu ancak Hull City ile anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş bunun üzerine, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu bilinen Miha Zajc'a dümeni kırdı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:18
Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Beşiktaş, Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda iki yönlü bir orta saha oyuncusu arıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Siyah beyazlıalr, bir süredir temasta olduğu Hull City'li Ozan Tufan konusunda yol kat edememişti.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Bunun ardından Kara Kartal, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Siyah beyazlı yönetim, Güneş'in istediği isimler arasında olan Miha Zajc için ezeli rakibinin kapısını çaldı.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

17 RESMi MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe bu sezon sekizi ilk 11 olmak üzere 17 resmi karşılaşmada şans bulabilen ancak düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Sloven futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Fenerbahçe Kulübü'nün de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zajc konusunda Beşiktaş'a ılımlı yaklaştığı ifade edildi.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Hürriyet'in haberine göre, iki kulüp arasında görüşmelerin olumlu geçtiği gelen haberler arasında.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

SELAHATTİN BAKİ: MASADAYIZ, SORUN YOK
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kupadaki Çaykur Rizespor maçı sonrası sözleşme görüşmeleri yapılan oyuncularla ilgili şunları söylemişti:

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Taraftarımız rahat olsun.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Görüşmeler gayet olumlu gidiyor.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Yakında açıklamaları yaparız.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

İddia edilen bazı senaryoları okudum.

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan demiş...

Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

Hiç böyle bir şey yaşanmadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'e karşılık onu istedi!
Kartal transferde büyük oynuyor! Boupendza olmazsa...
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 11:15
Eyüpspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 11:12
Bodrumspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Bodrumspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 11:09
Alperen Şengün'ün double-double'ı yetmedi! Alperen Şengün'ün double-double'ı yetmedi! 10:58
Galatasaray'da ilginç istatistik! Galatasaray'da ilginç istatistik! 10:52
Avustralya Açık'ta büyük sürpriz! Swiatek... Avustralya Açık'ta büyük sürpriz! Swiatek... 10:41
Daha Eski
Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları! Trabzonspor - İstanbulspor maçı detayları! 10:30
Beşiktaş F.Bahçe'den transfer yapıyor! Görüşme... Beşiktaş F.Bahçe'den transfer yapıyor! Görüşme... 10:18
F.Bahçe'de büyük tehlike! 6 futbolcu... F.Bahçe'de büyük tehlike! 6 futbolcu... 10:13
TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı 10:13
Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:12
Fenerbahçe Arda Güler ile imzalıyor! Fenerbahçe Arda Güler ile imzalıyor! 10:11