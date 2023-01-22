Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor! Miha Zajc için görüşme...

17 RESMi MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe bu sezon sekizi ilk 11 olmak üzere 17 resmi karşılaşmada şans bulabilen ancak düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Sloven futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.