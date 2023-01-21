Haberler Beşiktaş Vincent Aboubakar Kayseri maçında olacak mı?

Vincent Aboubakar Kayseri maçında olacak mı?

Beşiktaş'ın transferinde prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bugün 16.00'da Kayserispor maçı için bu Kayseri'ye gidecek siyah-beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar da kafilede yer alabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:12
Vincent Aboubakar Kayseri maçında olacak mı?

Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Kamerunlu santrforu taşıyan uçak, Al Nassr'ın seyahat belgesini geç göndermesi nedeniyle gece 04.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Aboubakar'ı havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da 2.5+1 yıllığına kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KAYSERİ KAFİLESİNDE YER ALABİLİR

Öte yandan bugün 16.00'da Kayserispor maçı için bu Kayseri'ye gidecek siyah-beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar da kafilede yer alabilir.
Kamerunlu golcü ile sözleşme imzalanmasının ardından işlemler yarın oynanacak Kayserispor maçına kadar bitirilmeye çalışılacak. Aboubakar, evraklarının yetişmesi halinde yarın oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Siyah-beyazlı formayı farklı dönemlerde 2 sezon terleten Kamerunlu golcü, 2 şampiyonluk yaşamıştı. 2016-17 yılında ligde 27 maçta Beşiktaş forması giyen Aboubakar; 12 gol, 4 asistlik performans göstermiş ve Şenol Güneş ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tecrübeli golcü, 2020-21 sezonunda da 26 maçta; 15 gol, 5 asistle şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olmuştu.

DİĞER
Felç kalma riski vardı... Feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci 'mucize'ye adım attı! "Hayata yeniden 1.82'den bakmak.."
Kağıthane'de bir otelde şüpheli ölüm! İsveç vatandaşı Yasmine Mejri'nin cansız bedenini görevliler buldu
Cimbom'da orta sahaya 2 aday!
Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
Beşiktaş Kayseri'de galibiyet peşinde
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay - Pendikspor maçı saat kaçta? Altay - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:18
Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık... Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık... 11:15
Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? 11:14
Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 11:09
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme 11:07
BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:05
Daha Eski
Galatasaray'da sol bekte kim oynayacak? Galatasaray'da sol bekte kim oynayacak? 10:57
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 10:46
Özbek'ten flaş sözler! "En büyük korkuları..." Özbek'ten flaş sözler! "En büyük korkuları..." 10:43
Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında! Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında! 10:31
Hamsik bilmecesi! Şimdi ne olacak? Hamsik bilmecesi! Şimdi ne olacak? 10:30
Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam 10:29