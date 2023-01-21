TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Miha Zajc ısrarı sürüyor! İşte yapılan teklif

İTALYAN EKİPLERİ PEŞİNDE

F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'a sadece Beşiktaş değil, bazı İtalyan kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Sloven orta sahanın bu tekliflerden haberdar olduğu ve Çizme'den cazip bir teklif gelmemesi durumunda Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.