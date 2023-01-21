TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Miha Zajc ısrarı sürüyor! İşte yapılan teklif

Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların, şimdi de ezeli rakibi F.Bahçe'de forma giyen Miha Zajc için ilk resmi görüşmesini yaptı.
Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların, şimdi de ezeli rakibi F.Bahçe'de forma giyen Miha Zajc için ilk resmi görüşmesini yaptı.
Son dönemde Şenol Güneş'in istediği transferler konusunda görevi üstlenen siyahbeyazlı kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, F.Bahçeli yetkililer ile bir araya geldi ve Zajc'a talip olduklarını iletti. Kocadağ'ın, "Oyuncu bize sezon sonunda bedelsiz olarak önerildi ama kulüpler arasındaki iyi niyetin bir göstergesi olarak eğer Zajc'i şimdi verirseniz, size 1 milyon euro ödeyebiliriz" önerisini sundu.
Sarı-lacivertli yetkililerin de, Başkan Koç'un Zajc için 2 milyon euro'luk bir bedel belirlediğini ancak teklifi yönetim kuruluna getireceği sözünü verdikleri belirtildi.
İTALYAN EKİPLERİ PEŞİNDE
F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'a sadece Beşiktaş değil, bazı İtalyan kulüplerinin de talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Sloven orta sahanın bu tekliflerden haberdar olduğu ve Çizme'den cazip bir teklif gelmemesi durumunda Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Miha Zajc, F.Bahçe'den senelik 1.5 milyon euro'luk bir ücret talep ettiği için sarı-lacivertlilerin görüşmeleri sezon sonuna bıraktığı ifade edilirken; Beşiktaş'tan gelen bu teklif sonrasında tarafların yeniden masaya oturarak ortak bir noktada buluşabilecekleri öğrenildi. Zajc, F.Bahçe'de 85 resmi maçta oynarken 16 gol attı, 4 de asist yaptı.