Huzurlarınızda Aboubakar

Beşiktaş ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu forveti üçüncü kez renklerine bağladı. Hollandalı futbolcu Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Aboubakar'da buldu. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncu için tüm imkanlarını seferber etti ve özel uçak bile gönderdi. Aboubakar, bugün itibarıyla yeniden 'Kara Kartal' olacak.

67 MAÇTA 35 GOL VE 9 ASİST

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayacak Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım dönem için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak. Bugün takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, yarın deplasmandaki Kayseri maçının kadrosuna dahil edilecek. Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

İLK YILINDA ŞAMPİYON

Aboubakar, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016- 2017 sezonunda yaşadı. Porto'dan kiralanan Kamerunlu, sezon boyunca Süper Lig'de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'ndada 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş'ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi.

TARİHE GEÇTİ...

Kamerunlu golcü Beşiktaş'taki ikinci sezonunda, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başarırken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 1 gol attı. Hem lig hem Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, adını kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'YE KADIKÖY'DE 2 GOL

Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın, Kadıköy'de F.Bahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği müsabakada takımının ilk 2 golünü atmış ve tarihi zaferin mimarlarından olmuştu.