Haberler Beşiktaş Huzurlarınızda Aboubakar

Huzurlarınızda Aboubakar

Siyah-beyazlılar Weghorst’un boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı alarak doldurdu. Kamerunlu 2.5 yıllık imza atacak. Beşiktaş formasıyla 67 maçta 35 gol atan, 9 da asist yapan Abou; bu performansıyla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Huzurlarınızda Aboubakar

Beşiktaş ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu forveti üçüncü kez renklerine bağladı. Hollandalı futbolcu Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Aboubakar'da buldu. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncu için tüm imkanlarını seferber etti ve özel uçak bile gönderdi. Aboubakar, bugün itibarıyla yeniden 'Kara Kartal' olacak.

67 MAÇTA 35 GOL VE 9 ASİST

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayacak Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım dönem için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak. Bugün takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, yarın deplasmandaki Kayseri maçının kadrosuna dahil edilecek. Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

İLK YILINDA ŞAMPİYON

Aboubakar, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016- 2017 sezonunda yaşadı. Porto'dan kiralanan Kamerunlu, sezon boyunca Süper Lig'de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'ndada 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş'ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi.

TARİHE GEÇTİ...

Kamerunlu golcü Beşiktaş'taki ikinci sezonunda, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başarırken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 1 gol attı. Hem lig hem Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, adını kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'YE KADIKÖY'DE 2 GOL

Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın, Kadıköy'de F.Bahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği müsabakada takımının ilk 2 golünü atmış ve tarihi zaferin mimarlarından olmuştu.

DİĞER
Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'ın çirkin ithamlarına maruz kalmıştı... Astrolog Aygül Aydın GÜNAYDIN'a konuştu: Kadınlık gururu için bana itibar suikastı yaptı
İngiltere'nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor! İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan doğum için Türkiye'yi düşünüyor
Cimbom'da orta sahaya 2 aday!
F.Bahçe Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar İstanbul'a geldi!
Dev teklifi reddetti! İşte Aboubakar transferinin perde arkası
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..." Usta yazardan Galatasaray yorumu! "Kalite farkından..." 07:43
Aboubakar İstanbul'a geldi! Aboubakar İstanbul'a geldi! 04:27
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:19
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:18
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:07
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:03
Daha Eski
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:59
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:58
Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! 00:35
"Korkuyorlar!" "Korkuyorlar!" 00:29
Sakarya coştu Sakarya coştu 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! 00:13