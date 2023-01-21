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Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:15
Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

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