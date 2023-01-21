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Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar Kayserispor maçı kadrosuna alındı!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosuna Vincent Aboubakar'ı da dahil etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:47 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:39
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar Kayserispor maçı kadrosuna alındı!

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçının kafilesine dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulübün sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Kamerunlu golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı ve ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, Aboubakar'a yeni dönemde başarılar diledi.

Takım arkadaşları ve tesis çalışanlarıyla hasret gideren yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekibin, Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın da kafilesinde yer aldı.

Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde, Beşiktaş'taki 3. dönemindeki ilk maçına doğum gününde çıkacak.

Bu arada Aboubakar, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile de BJK Nevzat Demir Tesisleri'de bir araya geldi. Kazancı, sözleşme imzalayan Aboubakar'a, "Evine hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

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