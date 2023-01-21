Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi resmen başladı.

Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen siyah beyazlılar, Hollandalı yıldızın yerini Aboubakar ile doldurdu.

Kartal, Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesinin ardından İstanbul'a gelen Aboubakar'ın transferini bu video ile duyurdu.

Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez!



KARA SEVDA. 🖤



Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. 🤙🏿 pic.twitter.com/yRzNbQ3cox — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023

SÖZLEŞME DETAYLARI



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

LİSANSI ÇIKTI!



Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçen Aboubakar'ın ismini de TFF'ye bildirdi.



