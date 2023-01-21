BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'da Dele Alli'nin yerine flaş hamle! Oscar Gloukh...

Transfer döneminin başlamasıyla beraber Beşiktaş'ta gelişmeler yaşanıyor.
Transfer döneminin başlamasıyla beraber Beşiktaş'ta gelişmeler yaşanıyor.
A Spor muhabiri Sercan Dikmen'in aktardığı bilgiye göre Dele Alli ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı ekip, İngiliz oyuncunun yerine Maccabi Tel Aviv forması giyen Oscar Gloukh'u kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncu için İsrail ekibine 5 milyon euroluk teklif yaptı.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, 22 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Siyah-beyazlılar, geleceğe yatırım olarak gördüğü oyuncu için girişimlere başladı. Transferde istekli olan yönetim, şartları zorlayacak. 10 numara mevkisinde forma giyen Gloukh, her iki ayağını da etkili kullanıyor.